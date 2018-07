Šárka Hellerová, Právo

Často hovoříte o potřebě svobody. Co tu vaši omezuje?

Jsem z Jihoafrické republiky. Mít jihoafrický pas je při cestování dost podobné, jako když ho máte třeba irácký. Možná to není tak zlé, ale pořád jsme v očích některých zemí třetí svět.

Mám štěstí, má maminka je ze Švýcarska, a tak mám i švýcarský pas. S ním se mě nikdo na světě neptá, kam jedu a proč. Ale cestuji s kapelou, která je z Jihoafrické republiky, a když jedeme do Spojených států, kde lidé naši zemi ani nenajdou na mapě, trávíme dlouhé chvíle na imigračním. Kladou nám hodně otázek.

A to nemluvím o tom, kolik utratím za víza pro členy kapely do evropských zemí i Ameriky. Pociťuju velké omezení svobody pohybu. Někde se narodíte a hned to předurčuje, kam budete nebo nebudete moci jet. V určité fázi se možná hranice trochu otevíraly, ale to je pryč.

Letos jste vydal album Critical as Water. Co dalšího kromě svobody je pro vás v životě stejně důležité jako voda?

Hodně lidí bere ten název doslovně a myslí si, že se tematicky váže opravdu jen k vodě, protože jí letos byl v Jihoafrické republice nedostatek. I když je voda nezbytná, opravdu ve svých písních odkazuju na víc věcí, které jsou podle mě pro život zásadní. Na ty, které jsou důležité pro to, aby člověk přežil nádherný zápas, kterým život je.

Můžete uvést příklad?

Důležité je pro mě například najít v tomto svět mír a schopnost existovat beze strachu. Jihoafrická republika není špatné místo pro život. Je to nádherná země s živoucí kulturou i netknutou divočinou. Miluju ji. Nicméně jsou tam i velké výzvy a těžké aspekty života. Třeba kriminalita je velký problém.

Stejně jako mnoho mladých lidí jsem si i já musel hledat správnou cestu, musel jsem tvrdě pracovat, abych našel správný směr a využil příležitosti, abych se stal nejlepší možnou verzí sama sebe. To je podle mě naprosto zásadní. Každý by se měl pokoušet o to nejlepší možné, ať je jeho výchozí situace jakákoli. Každý by měl vést dobrý život. Vždy to bude relativní pojem, ale jde o vlastní pocit.

To všechno vnímám o to silněji kvůli tomu, že pocházím z Afriky. Situace je tam pro mnoho lidí tak obtížná, že kdyby se intenzivně nesnažili ze života dostat to nejlepší, byl by velmi depresivní.

Část rodiny máte ve Švýcarsku. Trávíte tam hodně času?

Nikdy jsem tam nežil, ale každý rok se snažím tam v rámci evropského turné jet a navštívit babičku a dědu. Jsme velmi dobří přátelé a pokaždé se těším, že se s nimi na konci turné uvidím.

Zmínili jsme vodní krizi v Jihoafrické republice. Od začátku roku se Kapské Město potýkalo se suchem, hrozilo, že z kohoutků nepoteče voda. Jak jste to prožíval?

Bylo to náročné, protože neexistoval záložní plán. Nikdo nevěděl, co se stane, když voda opravdu dojde. V předchozích letech přišlo mnoho varování, ale všichni zaspali. Nic se neudělalo. Tři roky pak málo pršelo a přehrada málem úplně vyschla. Vláda varovala, že v dubnu nebo v květnu už voda nepoteče. Směli jsme využívat padesát litrů denně. To stačí jen na opravdu rychlou sprchu, prát moc nemůžete.

Všichni se vyděsili. Lidé se vydávali do hor a snažili se zásobit vodou z potoků. Bylo to šílené. Ale pak přišel déšť. Měli jsme štěstí, přehrady se plní a je v nich více vody než před čtyřmi lety. Je to příležitost se poučit a na podobnou situaci se lépe připravit. Lidé také začali daleko lépe chápat, jak je voda vzácná, a učí se ji využívat maximálně efektivně. Pořizují si například systémy na recyklaci vody, aby ji mohli používat opakovaně.

Jak důležité je pro vás o podobných tématech zpívat?

Není to nezbytné. Snažím se vyhýbat poučování, nechci lidem kázat. V mých písních se společenská témata objevují jednoduše proto, že se o ně zajímám. Potkal jsem v životě mnoho dobrých lidí, kteří si nemohli splnit své životní sny, protože byli v obtížné situaci. Doufám, že se dočkáme lepší budoucnosti. Možná jsem pořád trochu naivní, ale myslím, si, že to je pořád možné. Můžeme žít v lepším světě.

Doufám, že ty myšlenky nejsou v mých textech příliš okaté. Snažím se je tam spíš schovávat, aby je našel ten, kdo o to stojí. Jsem vděčný, že mám publikum, které se o mé názory a postoje hodně zajímá.