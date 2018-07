Stanislav Dvořák, Novinky

Voják (Boyd Holbrook), jeho syn (Jacob Tremblay) a vědkyně (Olivia Munnová) prchají ve filmu před mimozemským lovcem, ale toho náhle k překvapení všech zastaví ještě nebezpečnější a větší monstrum.

Shane Black řekl, že Predátoři už jsou jiní než v klasickém snímku s Arnoldem Schwarzeneggerem z roku 1987. Mimozemská civilizace tentokrát vyvinula „überpredátora“, který ty staré hravě likviduje.

Mladý Arnold Schwarzenegger v Predátorovi.

FOTO: 20th Century Fox

Většina postav mají být vojenští veteráni, kteří se budou různě špičkovat a zesměšňovat, kromě akce by tak snad neměla být nouze o hlášky. Black se snažil vytvořit partu drsných renegátů, kteří ale budou donuceni spolupracovat.

Režisér Shane Black představuje nového Predátora.

FOTO: Profimedia.cz

„Chtěl jsem, aby ti chlapi byli co nejsympatičtější,“ dodal. „Ten film je plný skvělých postav a herců, kteří dělají to, co jim jde nejlépe.“

Ve filmu si zahráli také Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes, Jake Busey, Yvonne Strahovská, Thomas Jane a Augusto Aguilera. Režisér Shane Black hrál v původním Predátorovi vojáka Hawkinse. Je také uznávaným scenáristou, který se podepsal třeba pod Smrtonosnou zbraň, Kiss Kiss Bang Bang nebo snímek Správní chlapi.