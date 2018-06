ČTK

„Chci říct jediné. Fuck Trump,” řekl na úvod De Niro a následně na znamení vítězství zvedl ruce. Slovní obraty s použitím anglického fuck mají jako nadávka mnoho urážlivých významů, které adresáta mimo jiné posílají na nejhorší myslitelná místa. Publikum De Nirova slova ocenilo pochvalným křikem a potleskem ve stoje. „Už dávno nejde o to říct pryč s Trumpem, ale je třeba poslat Trumpa do ...,” dodal herec.

Poté de Niro pokračoval v uvedení písničkáře Bruce Springsteena, což doprovodil výzvou k účasti na listopadových parlamentních volbách, neboť jde o pravdu, transparentnost a charakternost vlády.

Televize vulgarismy hlídá



Zatímco lidé přítomní v sále použití vulgarismu jasně slyšeli, televize CBS v kritickém momentu přenos zvuku ztlumila. V USA je totiž několik let běžné, že jsou živé přenosy o několik vteřin zpožděné, aby bylo možné případné nevhodné průpovídky vystřihnout, poznamenala agentura DPA. I tak je ale možné na internetu původní záznam dohledat.

Americkou divadelní cenu Tony za nejlepší novou hru v neděli v New Yorku získal dvoudílný kus Harry Potter a prokleté dítě. Dílo, uváděné v divadle Lyric Theatre na Broadwayi, bodovalo také v pěti dalších kategoriích, mimo jiné nejlepší režisér hry. Děj hry, kterou napsal britský dramatik a scenárista Jack Thorne, se odehrává 19 let poté, co skončil románový příběh o čaroději Harrym Potterovi. Thorne na hře spolupracoval s autorkou potterovské série J.K. Rowlingovou a režisérem Johnem Tiffanym.

Nejvíce cen Tony, deset, si odnesl muzikál The Band's Visit (Kapela přijela). Muzikál vznikl podle stejnojmenného izraelského filmu z roku 2007 o skupině egyptských hudebníků, kteří omylem dorazili do špatného izraelského města. Jako nejlepší herec v hlavní roli byl vyhlášen Andrew Garfield, představitel mladého homosexuála s nemocí AIDS v dramatu Tonyho Kushnera Angels in America (Andělé v Americe). Čtyřiatřicetiletý Garfield je známý například z filmu Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, za nějž dostal nominaci na Oscara.

Cenu Tony pro nejlepší herečku v hlavní roli získala Glenda Jacksonová za výkon ve hře Tři velké ženy amerického dramatika Edwarda Albeeho.