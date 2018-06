Jaroslav Špulák, Právo

Nahrávky pro desku vznikaly pět let. „Začali jsme natáčet v roce 2013, ale pak po dvou letech přišel nečekaný a velký zdravotní problém, kdy jsem musel nedobrovolně přerušit svou práci. Když jsem byl potom z nejhoršího venku, následovalo delší léčení a už jsem vlastně ani nepočítal s tím, že bych se k natáčení vrátil. Moc jsem totiž nevěřil tomu, že by to ještě vůbec bylo možné. Když jsem na tom ale byl zdravotně lépe, uspořádal jsem pár menších, v podstatě komorních vystoupení. A během nich jsem ke svému příjemnému překvapení zjistil, že to jde, dokonce bezvadně. Vypravil jsem se tedy znovu do studia ORM a v natáčení pokračoval,“ popisuje Gott vznik kolekce.

Tucet písní na novince je mixem popové klasiky a standardů. Titulní písnička Ta pravá je původní, pro Gotta ji napsal zpěvák Marek Ztracený.

Marek Ztracený a Karel Gott.

FOTO: Supraphon - Martin Kubica

„S Markem jsem se neznal. Viděl jsem sice v televizi jeho profil, ve kterém mě zaujal, ale to bylo všechno. A pak se sám ohlásil. Byla to doba, kdy jsem se zrovna vrátil z nemocnice, kde jsem strávil opravdu hodně času. Proto pak do té písně vložil slova ,štěstí se jenom na chvíli unavilo‘. Naštěstí pro mě. Ale hlavně co do stylu je to velice zajímavá píseň. A Marek mě dokázal dostat do takové hlasové polohy, do pěveckého stylu, který bych si sám neuměl najít. Jsem mu za to vděčný. Proto se vůbec ne náhodou tohle moje album jmenuje Ta pravá,“ říká ke spolupráci Gott.

Marek Ztracený přiblížil Právu vznik písničky takto: „Hodně jsem o Karlovi přemýšlel a empaticky se snažil představit, jak se cítí. Seděl jsem tehdy doma a dostal se do pocitu, že jsem on. V tom stavu jsem začal skládat písničku, která byla určena pro něj. Špatně se to popisuje, ale jsem si například jist, že kdybych ji zpíval já, nezněla by tak dobře jako v jeho podání.“

Na albu je i Gottův duet s Dashou. „Dlouho jsem hledal píseň, kterou bych si s ní zazpíval. Podle mne je to jedna z vůbec nejpozoruhodnějších, nejmodernějších a současně nejstylovějších zpěvaček u nás. Ptal jsem se sám sebe, jak je možné, že pořád chodíme kolem sebe, spoustu jsme toho zažili, jenom nemáme duet. A pak jsem přišel na píseň Somewhere Out There, kterou s věhlasným, dnes už bohužel zesnulým autorem filmové hudby Jamesem Hornerem napsali hitmakeři Barry Mann a Cynthia Weil. Navíc mi skladba silně připomíná Beethovenovu Klavírní sonátu, což je její další plus,“ dodal Gott.