Stanislav Dvořák, Novinky

„Ta pravá může být žena, láska, píseň, chvíle, doba, nálada i deska… prostě dosaďte si to, co je pro vás momentálně to pravé,“ vzkázal Gott svým posluchačům.

Deska má být mixem popové klasiky a standardů, které chtěl Gott natočit již dříve, titulní píseň mu ale napsal zpěvák a skladatel Marek Ztracený. Deska vznikala pět let.

„Začali jsme natáčet v roce 2013, ale pak po dvou letech přišel nečekaný a hodně velký zdravotní problém, kdy jsem musel nedobrovolně přerušit svou práci. Když jsem byl potom z nejhoršího venku, následovalo delší léčení a už jsem vlastně ani nepočítal s tím, že bych se k natáčení vrátil. Moc jsem totiž nevěřil tomu, že by to ještě vůbec bylo možné. Po pravdě řečeno, ani jsem se tím nezabýval, protože myšlenky jsem měl někde úplně jinde. Ale když jsem na tom byl zdravotně mnohem líp, uspořádal jsem pár menších, v podstatě komorních vystoupení. A během nich jsem ke svému příjemnému překvapení zjistil, že to jde,” uvedl zpěvák.

Mezi coververzemi budou třeba You´ll Be In My Heart, Can´t Take My Eyes Off You, When I Need You či Hot Stuff. České texty napsali Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jaroslav Machek, Pavel Cmíral, Richard Bergman, Michael Prostějovský či Miloš Skalka. Překvapením může být první spolupráce s písničkářkou Radůzou, která přebásnila písničku If Tomorrow Never Comes ze zpěvníku Gartha Brookse, velké hvězdy moderní americké country.