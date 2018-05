Stanislav Dvořák, Novinky

Ke známým jménům patří i australský muzikant a beatboxer Dub FX, experimentátor, jenž se proslavil klipy na internetu. Rakouská skupina Russkaja baví energickým mixem polky, ska, punku a tradiční ruské hudby. Z Maďarska dorazí punková kapela Paddy and the Rats a čeští Pipes and Pints obohatili punk-rock o dudy.

Z českých interpretů dorazí také vtipálkové Mig 21, Portless, kteří vzešli z oblíbených Support Lesbiens, v čele s Kryštofem Michalem nebo Skyline. Program doplní TiNG!, skáčkoví Fast Food Orchestra, drum´n´bassoví Le Pneumatiq, rock´n´rollové divy Sour Bitch, post-hardcoroví Skywalker, indie-rockoví I Love You Honey Bunny a ska-souloví Discoballs.

„I letos pomůže festival lidem, kteří trpí cystickou fibrózou, tzv. slaným dětem. V rámci druhého ročníku soutěže kapel budou začínající interpreti hrát ve prospěch Klubu nemocných cystickou fibrózou,” dodali pořadatelé.

Areál se letos rozšíří a nabídne chill-zóny a množství gastro stánků. Stanování na místě je možné.