Stanislav Dvořák, Novinky

„Soundtrack je dostupný jako 2CD nebo 4LP (vyjde až 20. června) verze a obsahuje 32 písní, které představují Claptonovu dlouhou a proslulou kariéru. Obsahuje skladby The Yardbirds, John Mayall’s Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos, The Beatles, Arethy Franklin, Muddyho Waterse a Claptonovy sólové počiny,” oznámilo vydavatelství Universal Music.

Pět nevydaných nahrávek



Na soundtracku bude také 5 dosud nevydaných skladeb. Jde třeba o alternativní verzi Spoonful, která byla nahrána živě v roce 1968. Nahrávka High od Derek and The Dominos z roku 1971 vznikla během studiové session k druhému albu, které nikdy nevyšlo.

Poctou Hendrixovi měl být živák Little Wing z roku 1970 a zajímavými kuriozitkami jsou alternativní verze I Shot The Sheriff od Boba Marleyho a Little Queenie od Chucka Berryho. Bonus tvoří alternativní mixy z Claptonova debutového alba After Midnight a Let It Rain.