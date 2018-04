Stanislav Dvořák, Novinky

„Všichni čtyři jsme cítili, že po 35 letech by mohla být zábava spojit zase síly a jít do studia,” napsala skupina na Instagramu.

Jedna z písniček nazvaná I Still Have Faith In You bude představena v prosinci v televizích BBC a NBC.

Mluvčí skupiny Gorel Hanser řekl, že zvuk nahrávek „bude znít povědomě, ale taky moderně”. Atmosféra ve studiu prý byla pohodová a necítili se tam divně ani po 35 letech.

Zdůraznil ale, že ABBA se opravdu nevrací na pódia. Chystá se jen virtuální turné hologramů.

Skupina ABBA vznikla v roce 1972 a s hity Waterloo, Mamma Mia! nebo Dancing Queen se stala symbolem disko éry. V osmdesátých letech zanikla a její členové neustále opakují, že se na pódia nevrátí, i když jim nabízeli miliardu dolarů za turné. Skupinu tvořili Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskogová a Anni-Frid Lyngstadová.