Novinky, ČTK

„S politováním oznamujeme, že zemřel Tim Bergling, známý jako Avicii,“ uvedl jeho zástupce. „Rodina je zdrcena a my žádáme všechny, aby respektovali její právo na soukromí v obtížné době,” dodal.

Příčina úmrtí nebyla zveřejněna, DJ však trpěl zánětem slinivky kvůli nadměrnému pití. V roce 2014 mu byl odoperován žlučník a slepé střevo.

V roce 2016 Avicii oznámil, že kvůli zdravotnímu stavu již nebude jezdit na turné. Pak oznámil, že se bude věnovat studiové práci.

DJ Avicii (Tim Bergling) při vystoupení v Malmö

FOTO: Tt News Agency, Reuters

Jeho první singl Seek Bromance z roku 2010 se dlouho držel vysoko v žebříčcích v několika zemích. O rok později vydal rovněž velmi úspěšný singl Levels a skončil tehdy na šestém místě nejlepší stovky DJ.

Loni v srpnu vydal EP Avicii (01), které bylo nominováno na cenu Billboardu jako nejlepší elektronické album.

Avicii získal dvě ocenění MTV a dvě nominace na Grammy. Jeho největším hitem je Le7els, slavné jsou také Wake Me Up!, The Day a You Make Me.

DJ Avicii

FOTO: Social Media, Reuters