ČTK

Úřad losangeleského šerifa předal prokuratuře případ 5. dubna a nyní jej státní zástupce zkoumá. Podrobnosti případu, který řeší prokuratura, nejsou známy. Spaceyho mluvčí zprávu o hercově vyšetřování odmítla komentovat

Šerifovi lidé na spise pracovali od loňského prosince, kdy v rámci celosvětové vlny podobných odhalení obvinila Spaceyho se sexuálního obtěžování řada mužů. [celá zpráva]

Prvním byl herecký kolega Anthony Rapp, jehož se údajně pokusil zkušenější herec svést v roce 1986, když mu bylo 14 let. [celá zpráva] Po něm o své nepříjemné zkušenosti se Spaceym hovořili další herci či někdejší zaměstnanci londýnského divadla Old Vic, kde Spacey od roku 2004 do roku 2015 působil jako umělecký ředitel. Celkem se ozvalo více než 30 mužů.

Společnost Netflix loni reagovala na zprávy ukončením spolupráce se Spaceym, který přišel o hlavní roli v seriálu Dům z karet. [celá zpráva] Režisér Ridley Scott oznámil, že vystříhá ze svého dokončeného filmu Všechny prachy světa veškeré scény, ve kterých hrál Spacey, a natočí je znovu s Christophere Plummerem.[celá zpráva]