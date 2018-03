Šárka Hellerová, Právo

Posluchači se tak mimo jiné mohou těšit na coververze skladeb Coldplay či Johna Legenda.

Jak byste charakterizoval své nové album New Silk Road?

Je trochu jiné než mé předchozí desky. Nemohu se dočkat, až se o ně podělím s fanoušky. Věnoval jsem mu společně se svým producentem a aranžérem hodně času, energie a lásky. Pod pianem tentokrát nejsou žádné těžké elektronické podklady. Hudba je přirozenější. Velkou část alba jsem nahrál s Budapešťským orchestrem, díky tomu zní mohutně.

Poprvé jsem také pracoval s mainstreamovými skladbami, například od Coldplay. Hrát popové melodie je pro mě novinka. Na albu je i nádherná píseň All of Me od Johna Legenda. I tyto skladby jsou ale samozřejmě pojaté jako klasická hudba. Zní v nich hodně orchestru a propracované aranže na piano.

Kdyby člověk melodii neznal, mohl by si myslet, že jde o klasiku. I ta se jako vždy na albu nachází. Je tam například sedmiminutová rapsodie z Čajkovského baletu Louskáček.

Titulní píseň New Silk Road pro vás opět složil chorvatský skladatel Tonči Huljić, který je autorem vaší nejpopulárnější skladby Croatian Rhapsody.

Ano, Tonči je můj přítel a osobní skladatel. Spolupracujeme od začátku mé kariéry. New Silk Road je první singl z desky. Je věnována asijskému projektu Nové hedvábné stezky, což je obrovský projekt spojující východ se západem.

Píseň je rovněž hudebním putováním napříč zeměmi. Začíná čínským tématem a pokračuje přes Rusko a Indii do Evropy. Líbí se mi, jak moc je ta skladba pestrá.

Takové téma jste vybrali nejspíš proto, že jste ve velké části Asie velmi populární. Dokonce jste letos vystupoval v televizním pořadu oslavujícím čínský nový rok. Je to pravda?

Pro západního umělce je to velká pocta. Tvrdili mi, že tam před několika lety vystupovala Celine Dionová a pak až já. Musím říct, že to byla opravdu velkolepá podívaná. Ten pořad vzniká sedm dní a Číňani tvrdí, že se na něj dívá miliarda diváků.

S takovým úspěchem byste si asi pohodlně vystačil s asijským trhem. Láká vás zkusit uspět i v jiných částech světa?

Opravdu mám v Asii dost práce, ale rozhodně se snažím prosadit i jinde. Nedávno jsem byl v Americe vyjednávat s promotéry. Doufám, že se tam brzy odehrají nějaké koncerty. Letos pojedu kromě Evropy i na turné do Austrálie.

Loni jsem naprostou většinu svých koncertů zrušil, abych se mohl stoprocentně soustředit na vznik alba. Letos to ale doženu.

Jste známý jako velmi rychlý pianista. Jaké další vlastnosti jsou pro vás při hře na piano důležité?

Aby vzniklo něco výjimečného, musí se propojit velké množství aspektů. Skvělá technika je jen malá část úspěchu. Je prostředkem k cíli, kterým je dobrá interpretace.

Právě schopnost skladbu neotřele interpretovat odlišuje průměrné a vynikající hudebníky. Je třeba být uvěřitelný a srozumitelný, aby publikum chápalo, co mu chcete sdělit.

Co byste poradil začátečníkům?

Vím, že začátky mohou být těžké. Mnoho lidí to vzdá, protože se jim nechce cvičit. Můj hlavní vzkaz je, že se vyplatí vydržet, neboť být hudebníkem je opravdu nádherná profese. Mít možnost se hudbě věnovat celý život každý den je skvělé. Cítím to jako požehnání i poctu. I když to není vždy snadné, vyplatí se to.