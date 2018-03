Šárka Hellerová, Právo

Od té doby proběhlo již devět ročníků, na nichž v doprovodu symfonického orchestru vystoupili například Alice Cooper, Don Felder z Eagles, Steve Lukather z Toto či Joey Tempest z Europe.

„Dnes už je jednodušší sehnat umělce, protože dosavadní vystupující byli obvykle z akce nadšení a doporučují ji dalším interpretům. Někteří se rádi vrací. Letos jsme opět pozvali Erica Baziliana z The Hooters,“ podotkl Sinner.

Na které muzikanty nejraději vzpomíná? „Máme za sebou dva ročníky s Ianem Gillanem z Deep Purple. Poprvé se nemohl zúčastnit zkoušek. Když pak přišel rovnou na pódium, pozdravil mě a skvěle zazpíval, byl jsem šťastný. I další zpěváci mi svou účastí splnili sen. Například Steve Lukather z Toto, který má nádherné písně,“ sdělil.

Steve Lukather prý při svém vystoupení rozhodil orchestr, když odmítl poskytnout hudebníkům noty a trval na improvizaci. Show je založená převážně na velkých hitech vystupujících hudebníků. Rozhodují si o jejich výběru interpreti sami?

„Život je kompromis. Mám určitou představu a snažím se s umělci domluvit. Nejde o mé ego, ale o to, že koncert má téměř tři hodiny a já potřebuji, aby byl plný opravdu zajímavých momentů, aby se posluchač bavil,“ vysvětluje Sinner s tím, že samozřejmě interpreti mají možnost do výběru promluvit.

A tak se například stalo, že kytarista Scott Gorgham z irských Thin Lizzy neměl chuť hrát píseň Whiskey in the Jar, která vnikla před jeho příchodem do kapely. Ve výsledku si ale turné tak užíval, že slíbil, že když ho pozvou znovu, určitě největší hit jeho kapely zazní.

Návštěvníci se kromě hostů letošního ročníku můžou těšit na rockovou kapelu, pětičlenný sbor a čtyřicet hudebníků orchestru. „Do Prahy jsme se letos určitě chtěli podívat i proto, že polovina orchestru je z České republiky,“ líčí Sinner.

Organizátoři pro show postavili vlastní orchestr a letos v něm poprvé převažují hudebníci z České republiky.