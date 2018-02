Nová DVD: Wind River, Hurvínek a kouzelné muzeum, Dobrý časy a My Little Pony Film

Diváckou cenu Práva dostalo na karlovarském festivalu dobrodružné drama Wind River. Osm let se rodil animovaný Hurvínek a kouzelné muzeum. Dobrý časy je kriminální drama s Robertem Pattinsonem v hlavní roli. Z populárních postaviček vychází My Little Pony Film.