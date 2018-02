Bennington spáchal ve svém domě sebevraždu. Jeho tělo objevila 20. července 2017 služebná, která mu přišla oznámit, že přijel objednaný vůz. Zpěvák, který měl ze tří manželství šest dětí, nenechal žádný dopis na rozloučenou.

Podle serveru TMZ měl v krvi malé množství alkoholu. Na stolku u postele byla nedopitá sklenice piva a prázdná láhev. Testy na přítomnost návykových látek žádné drogy nepotvrdily.

„Můj muž se už několikrát v minulosti pokusil o sebevraždu,“ řekla Benningtonová na konferenci. „Já si ale vždycky myslela, že to bylo proto, že byl opilý. Předtím, než skutečně odešel, jsem měla pocit, že je všechno v pořádku.“

Hovořila také o tom, jak velký vliv na jejího manžela měla sebevražda zpěváka Chrise Cornella v květnu loňského roku. „Když si náš dobrý přítel vzal život, domnívala jsem se, že Chester uvidí, co Chrisova manželka a děti prožívají, a nikdy nic podobného neudělá,“ řekla.

Když mluvila o posledních týdnech Benningtonova života, uvedla, že byl nadšený propagací posledního alba kapely. Po šesti měsících abstinování ale prý začal znovu pít. „Než si vzal život, políbil mě, políbil děti, a už jsme ho pak nikdy víc neviděly živého,“ dodala.

Benningtonová dnes pracuje jako mluvčí organizace bojující proti depresím. „Občas mě někdo obviní z toho, že ta sebevražda je má vina. Je to rána do srdce, ale vím, že to není ani má vina, není to vina dětí a není to ani vina jeho kolegů z kapely. Není to ničí vina.“