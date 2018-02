Pateras se pohybuje na pomezí soudobé vážné hudby a improvizace mající blízko k free jazzu. Využívá nejen preparovaného klavíru, ale také nejrůznější syntezátory. Na pomezí free a hardcoru osciluje projekt Tetema, kde zpívá Mike Patton ze skupin Fantomas a Faith No More. Potemnělou úzkostnou hudbu přinášel jeho elektroakustický kvintet Thymolphthalein, který před několika lety hrál i v Praze na festivalu Alternativa. Free jazz pak nabízí trio Pateras/Baxter/Brown, hraje ale i v klavírním duu s členem The Necks Chrisem Abrahamsem a spolupracoval též se Stephenem O’Malleyem ze Sunn O))). Předloni se Pateras na Free jazz festivalu představil s triem North of North, kde dále hrají trumpetista Scott Tinkler a houslista Erkki Verltheim.[celá zpráva]

DJ eRikm se na scéně pohybuje od půlky devadesátých let a spolupracoval s umělci, jako jsou Luc Ferrari, Christian Marclay, Jérôme Noetinger a bývalý člen Einstürzende Neubauten F. M. Einheit.

Oba dali duo dohromady v roce 2011 a po šestileté pauze je loni obnovili.

Před nimi vystoupí mezinárodní trio Mond, které tvoří Fin Pasi Mäkelä, Američan Ken Ganfield a Petr Vrba (CZ) a jež se také věnuje improvizaci.