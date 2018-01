První měsíce budou ve znamení detektivních příběhů. Šest krát dva se jmenuje próza od nejčtenějšího švédského autora Arneho Dahla. Desirée Rosenquistová ze stockholmské policie dostane dopis, který obsahuje detaily dávno zapomenuté vraždy, jež mohl znát pouze vrah nebo někdo jemu blízký.

Poustevník je název příběhu Thomase Rydahla, který začíná nalezením havarovaného auta, jež má na zadním sedadle kartónovou krabici s tělem mrtvého chlapečka. Pozornost si jistě zaslouží i sci-fi Brita Petera Newmana s prostým názvem Zlo.

V únoru se přihlásí Peter May s Entomologovým odkazem, dalším příběhem komisaře Enza Macleoda. V květnu vyjde i jeho Běžkyně, pátý příběh z čínské série s hrdiny Li Jenem z pekingské kriminálky a americkou soudní lékařkou Margaret Campbellovou. Musejí přijít na to, proč vynikající čínský plavec spáchal krátce před začátkem olympiády sebevraždu.

Milovníci próz Agathy Christie dostanou dárek v podobě knihy Andrewa Wilsona s názvem Talent na vraždu. Ten vychází z doby, kdy vrcholila autorčina krize ve vztahu s manželem Archibaldem a slavná spisovatelka se dostala do blízkosti vyděrače, který na ni nastražil past.

Z českých autorů přispěje do nabídky nových knih dalším případem komisařky Výrové Michal Sýkora knihou Pět mrtvých psů. Hodina z olova je název rozsáhlého románu Radky Denemarkové, inspirovaného pobytem v Číně. Národnostně pestrá společnost, český podnikatel se ženou, ruský diplomat, francouzský literát a řada dalších postav, odjela do této země, aby si uklidila ve svém životě. Čas dominance staré dobré Evropy pomalu končí a každý se musí vyrovnat se změněnými podmínkami osobního i společenského života.

Dědina je lehce humorný román ze současné vesnice od Petry Dvořákové. Čas budoucí je zase próza Adama Skořepy, která ve třech volně navazujících příbězích přináší znepokojivou vizi budoucnosti, v níž se lidstvo dostane na dosah vytouženého míru. Člověk je však tvor nenapravitelný.

Cenný je čtvrtý svazek spisů Zdeňka Rotrekla Hnízda ze stromu, který odchází. Obsahuje nedokončené paměti autora s bohatými životními i uměleckými zkušenostmi. Literární historik Jakub Češka nabízí pohled na světového klasika s názvem Bohumil Hrabal – autor v množném čísle.

Životopisná zpověď Lappinové

Z překladové literatury zaujme zřejmě životopisná zpověď Eleny Lappinové V jakém jazyce sním? Autorka je Ruska, která žila od tří do šestnácti let s rodiči v Praze a po srpnu 1968 odešla do emigrace. Žila pak v Hamburku, odjela do Izraele, Kanady, Spojených států a Británie. Vzala si Kanaďana, měla tři děti, z nichž se každé narodilo v jiné zemi.

Jihokorejská prozaička Han Kangová v románu Kde kvete tráva píše o krvavém potlačení protivládních protestů ve městě Kwangdžu 27. května 1980. Indonéský prozaik Eka Kurniawan v románu Krása je stigma vypráví stylem magického realismu o indonésko-holandské prostitutce Dewi Ayuové, o jejích dcerách, nápadnících i manželích.

V červnu vyjde kniha Gabriela Garcíi Márqueze Devadesát dnů za železnou oponou z roku 1959. Tehdy psal o tom, jak byl poslán jako novinář do Evropy, aby se věnoval nemoci papeže Pia XII. Ten se uzdravil a zvídavý levicový muž toho využil a vydal se do Československa, Polska, Maďarska i Sovětského svazu. I po letech jsou zajímavé jeho postřehy. Naší země se týkají dvě reportáže: Pro Češku jsou nylonové punčochy skvostem a Lidé v Praze reagují jako v kterékoliv kapitalistické zemi.