Monumentální představení s téměř padesátkou účinkujících včetně živého psa, ve kterém měl mít předčasně zesnulý Zedníček stepařské i taneční sólo, už viděli mimo ČR diváci i na Slovensku či ve Švýcarsku.

„Je to už deset let, co náš soubor v Ingolstadtu vystupuje. Jde vždy o představení na objednávku zdejší produkce, která si vybírá z našeho brněnského repertoáru. Tentokrát to byl Titanic, který byl bohužel předznamenán tragédií, která patří k těm ranám osudu, které nejsme schopni předvídat ani ovlivnit,“ uvedl ředitel brněnského divadla a režisér představení Stanislav Moša.

Jakub Zedníček ve filmu Don´t stop

FOTO: Bontonfilm

Zesnulého Jakuba Zedníčka, který má v Titaniku významnou roli Wallace Hartleye, lodního kapelníka s několika tanečními i pěveckými sóly, vytvořil v Německu Bohumil Vitula. Nadšené publikum, které poděkovalo účinkujícím vestoje, nemělo o tragédii, která se dotkla celého souboru, ani tušení. Neštěstí však prožívali i další účinkující z mezinárodního obsazení.

Tančí a zpívají zde herci z Itálie, Německa, Švýcarska a Rakouska. Zřejmě nejznámější jsou na západ od našich hranic Rakušan s polskými kořeny Aris Sas či Švýcarka Evelina Suter, která je v německy mluvících zemích stejně populární jako například Lucie Bílá u nás a považuje se za světoobčanku.

Brněnský Titanic měl v Německu ve čtvrtek premiéru a po ní následují tři vyprodané tři reprízy v divadle se 750 sedadly. O jeho náročnosti svědčí například skutečnost, že již zmíněný počet účinkujících provází téměř třicetičlenný orchestr pod vedením Dana Kalouska a herci při představení vystřídají zhruba 120 kostýmů.