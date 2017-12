Generální ředitel Petr Dvořák upozornil, že se v roce 2018 hodně budou věnovat výročí „osmiček“, tedy let 1918, 1948, 1968. „Druhá oblast jsou žánrové věci. Žánr, který se objeví na obrazovkách, je thriller a vracíme se k žánru, který je velmi těžký, a to je komediální seriál.”

Seriál Vzteklina se odehrává na Šumavě, kde se začne objevovat podezřelé množství zvířat nakažených vzteklinou. Virolog Pavel Rogl (Kryštof Hádek) tomu má přijít na kloub a zároveň má pomoci policii s dvojnásobnou vraždou. Introvertní slušňák, který v sobě skrývá i jiné stránky, se při tom znovu sblíží s bývalou spolužačkou a její sestrou.

Seriál Dabing Street vychází z divadelní hry Petra Zelenky, kterou napsal pro dejvické divadlo. Zneuznaná herečka (Klára Melíšková) v něm podědí dabingové studio a má velké plány. Najme vzteklého režiséra Jandu (Miroslav Krobot), který bije herce. Ti s takovým exotem odmítají pracovat. A firma se rozpadá.

Inspektor Max je seriál, který přistupuje ke krimi případům s humorem. Neortodoxního Maxe hraje Juraj Kukura: „Je to příběh o lidech, kteří pracují na kriminálce a žijí svým životem. Imspektor Max Zoltán nikam nepatří, jeho nejvýraznějším charakterovým rysem je, že se obléká jako idiot.“

ČT hodně věří také dvoudílnému filmu Dukla 61 o důlním neštěstí v komunistickém Československu, které se ututlalo. Film natáčel režisér David Ondříček v dolech a hlavní role dal Marku Taclíkovi a Martě Issové.

Nedávné kauze, která otřásla celou zemí, se věnuje film Metanol. Komedii Trojí život pak představila herečka Hana Vágnerová: „Je o muži, který má dvě přítelkyně, jedna je klidná, obětavá a jedna nezvladatelná, a to jsem já. Dohromady mu to dává perfektní přítelkyni... až do chvíle, kdy to přestane fungovat.“