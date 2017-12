Dívka Rey (Daisy Ridleyová) se na začátku vydá na opuštěné místo za starým Skywalkerem (Mark Hamill), aby ho přesvědčila ke zničení nejvyššího záporňáka Snoka, jenž se chystá vyhladit rebely. Skywalker už ale nejeví žádný zájem o záchranu vesmíru, uchýlil se do samoty a pochybuje o smyslu Jediů. Překvapená Rey naléhá, aby bojoval, ale zdá se, že ho jen víc rozzlobí a odhalí jeho skryté stránky.

Současně řeší Rey svou vlastní minulost, neznámé rodiče a nejasnou pozici Kylo Rena (Adam Driver). Skywalker je přesvědčen, že je chce zničit, možná se ale teprve později ukáže, jaký je vlastně vztah mezi Renem, Rey a slizkým Snokem.

Ve 150minutové akční pohádce se zase vyrojí spousta bizarních tvorů, často určených vyloženě k pobavení, a proběhne řada velkolepých trikových bitev. Vizuál je na vysoké úrovni a šermovačky mají patřičnou choreografii.

Scenáristé jinak nic mimořádného nevymysleli, obvyklé zrady, pomsty, pár zvratů na správném místě, aby diváci nedřímali, a dobro nakonec vždy musí nějak zvítězit. K tomu ještě přihodili dětsky naivní náznak romantiky, jinak Star Wars zůstávají přísně akční a asexuální jako vždy (v tom směru bude spíš zajímavé sledovat, co provede Tarantino s novým Star Trekem).

Zápletka je silně založena na minulosti. Mezi poletováním raketek, výbuchy a šermovačkami se řeší, kdo co dělal před lety, kdo koho zradil a kdo má či nemá rodiče. To je skvělé pro skalní maniaky do Star Wars, kteří to můžou do nekonečna rozebírat. Autoři jim samozřejmě přichystali i setkání starých postav a sentimentální vtípky, které vyvolají slzu nostalgie. Fajn pro lidi, kteří na tom vyrůstali, na druhou stranu pro běžného diváka se odkazy na minulost a složité vztahy mohou stát nudou.

Celkové hodnocení: 65%