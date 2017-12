Firma Lionsgate Travoltu nechce uvádět do kin, a tak film prodala zpět producentům. Ti prý už začínají hledat nového distributora a Gotti snad půjde do kin během roku 2018.

Mafiánské drama režíroval Kevin Connolly a zahráli si v něm mimo jiné Kelly Prestonová, Pruitt Taylor Vince či Spencer Lofranco. Travolta hraje skutečného mafiánského bosse Gottiho a důležitá je i postava jeho syna Johna Gottiho Jr. (Lofranco), který se měl stát jeho nástupcem, což odmítl a opustil svět gangsterů. Film vychází i z jeho vzpomínek, filmařům prodal práva na zpracování svého životního příběhu.

Scénář sepsali Lem Dobbs a Leo Rossi. Příprava snímku trvala velmi dlouho a narážela na mnoho problémů. Během zdlouhavého vývoje se kolem příběhu objevovala a zase mizela slavná jména jako Al Pacino, Joe Pesci, Lindsay Lohanová, Anthony Hopkins, Nick Cassavetes nebo Barry Levinson.

V poslední době dochází ke stahování rozdělaných či hotových projektů nečekaně často. Přerušeno bylo natáčení seriálu House of Cards s Kevinem Spaceym a stažen byl i jeho hotový film All the Money in the World. Následně byl Spacey z filmu vymazán a nahrazen Christopherem Plummerem. To vše kvůli obviněním z neprokázaného sexuálního obtěžování.