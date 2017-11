Pohádka Nejlepší přítel vypráví o čertíkovi, který ukradne chudému Ondrovi chleba a za trest mu pak musí plnit všechna přání, dokud nebude úplně šťastný. Situace se začne komplikovat, když se Ondra zamiluje do komtesy ze zámku. Slíbí, že do rána postaví nový zámek, ale to zvládne jen s pomocí čerta vyšší kategorie. Když se zadaří, Ondra zpychne.

Dalším hitem má být podle ČT televizní premiéra pohádky Anděl Páně 2, která měla velký úspěch i v kinech. Nedávno zabodovala na filmovém festivalu pro děti a mládež ve Vilniusu.

„Maďaři nemají vánoční pohádky, český národ asi kojili pohádkami,“ žertovala herečka Vica Kerekes, která si v Andělovi také zahrála. „Když hraju v pohádce, není to práce, ale dar. Mám pocit, že se díky tomu můžu očistit a špatné věci nechat za sebou.“

Marie Terezie

Za vyzdvižení stojí i dvoudílný historický snímek Marie Terezie. Rozsáhlá koprodukční historická freska se zabývá osobním životem císařovny i velkými dějinami. Františka Štěpána Lotrinského hraje Vojtěch Kotek a samotnou císařovnu rakouská herečka Marie-Luise Stockinger.

Ostřejší Popelka



O Vánocích nemůže chybět pohádka Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka. Nedávno byla digitálně vyčištěna a nyní ji můžeme vidět i ve vyšším rozlišení.

„Silvestr bude rovněž tradiční... speciální silvestrovská Všechnopárty nebo Zázraky přírody a vedle toho máme pořad, který připomene jednu z legend české kultury, a to je Waldemar Matuška,” dodal programový ředitel ČT Milan Fridrich.