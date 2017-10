Česká skupina The Snuff nahrává v Nashvillu

Pražská kapela The Snuff, která je na scéně osm let a vydala jedno album, připravuje novou EP desku v Nashvillu ve Spojených státech. Pracuje tam s producentem Stevem Thompsonem, který už dělal s takovými hvězdami, jako jsou Madonna, Guns N’Roses nebo Korn a má za svou práci několik cen Grammy. Novinka by měla vyjít na začátku příštího roku.