Zprávy o stavu frontmana skupiny Heartbreakers provázely zmatky. O jeho skonu nejprve informovala televize CBS s odkazem na policii. Ta se pak omluvila, že šlo o nedorozumění a zpráva do médií unikla neúmyslně. Později vyšlo najevo, že hudebník je v bezvědomí a na žádost rodiny byl odpojen od přístrojů.

Pettyho kapela Heartbreakers dokončila před týdnem koncertní turné. Sérií vystoupení oslavila 40. výročí svého vzniku, od něhož si dlouhodobě udržovala svůj melodický styl ovlivněný jižanským rockem či blues.

Zpěvák Tom Petty

FOTO: Jeff Haynes, Reuters

Multiintstrumentalista Petty složil řadu hitových singlů, které dobyly první příčky amerických hitparád, mimo jiné Mary Jane´s Last Dance, Into The Great Wide Open, Learning To Fly, Free Fallin', It's Good To Be King či I Won´t back down. Petty prodal 80 miliónů kusů alb.

WATCH: Back in 1981 Tom Petty talked with @NBCNews' Tom Snyder about a fight with his record label to make his new album cheaper. pic.twitter.com/l2gqXQqOuQ — NBC News (@NBCNews) 3. října 2017

Pettyho ovlivnil o rock'n'roll, díky svému strýci se setkal s Elvisem Presleym při natáčení filmu Follow That Dream. Na konci 60. let působil ve skupinách Sundowners a Epics. První nahrávky vznikly v roce 1971 se skupinou Mudcrutch, která se ale po vydání prvního singlu rozpadla.

Video

Tom Petty - Free Fallin. Zdroj: youtube.com/TomPettyVEVO

Následně sestavil kapelu Heartbreakers a vytvořil album Tom Petty And The Heartbreakers (1976). V roce 1978 se kapela objevila ve filmu a po vydání alb You´re Gonna Get It (1978) a Damn The Torpedos (1979) nabírá úspěch skupiny na obrátkách.

Petty se proslavil také spoluprací s Bobem Dylanem, Georgem Harrisonem, Royem Orbisonem a Jeffem Lynneem. S nimi tvořil superskupinu Traveling Wilburys. Zde měl pseudonym Charlie T. Wilbury, Jr. Skupina za krátkou dobu svého trvání natočila dvě celkem úspěšné desky.

Také hrál ve filmu The Postman starostu Mostového města.