Nová alba: The National, Living Colour, Poetika či Instinct

S pomalu se vkrádajícím podzimem se na sebe rozhodli více upozornit umělci, kteří se pohybují spíše v alternativnějším hudebním ranku. Je tu novinka amerických The National, jejich kolegů Living Colours nebo Britů Nothing But Thieves. Probudila se i česko-slovenská scéna, na trh šla alba Martina Haricha, Poetiky nebo kapely Instinct.