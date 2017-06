„Melodii písně Utonout jsem v sobě nosil hodně dlouho. Představuje pro mě touhu po volnosti a svobodě. Na každé své desce mám jednu písničku, ve které jsou jihomoravské nápěvy. Na albu Restart je to tahle,“ řekl Bende Novinkám.

Klip vznikl ve spolupráci režiséra Kováče s kameramanem Tomášem Šťastným. Natáčelo se v panenské přírodě Pieninského národního parku na severu Slovenska v Prešovském kraji, u hranic s Polskem. Realizační tým měl zázemí ve srubu Smrekovica, který leží ve výšce 926 metrů nad mořem. Do těchto míst není běžný přístup a je potřeba spolupracovat s horskou službou.

Místo, kde měli Petr Bende a jeho tým při natáčení klipu základnu.

FOTO: Supraphon

Režisér Kováč uvedl: „V našem videoklipu divoká horská příroda pomyslně představuje neochvějnou lásku k někomu velmi blízkému. Je to snová cesta krajinou duše a mysli, ve které člověk bloudí, když hledá odpovědi na nevyslovené otázky. Je to v podstatě existenčně-poetický klip, kdy se hlavní protagonista po vzoru Londonových hrdinů vydává do divočiny, aby tam nalezl sám sebe, oprostil se od všeho zbytečného a neutonul ve všednosti.“

V průběhu dvoudenního natáčení nachodili tvůrci klipu desítky kilometrů, aby dosáhli míst, kde vznikly nejlepší záběry. Zachytit ranní světlo znamenalo vyrazit na cestu již ve čtyři hodiny ráno. Bylo také nutné obezřetně obejít značky s varováním před medvědy.