Jedná se o první snímek Pixaru, který se neváže na žádnou už započatou franšízu, od roku 2015, kdy měl premiéru Hodný dinosaurus. Během posledních dvou let totiž studio uvedlo jen sequel Hledá se Dory (pokračování Hledá se Nemo) a 15. června se na tuzemských plátnech objeví třetí díl Aut. Coco ale neznamená, že by už Pixar nechtěl navazovat na svá oblíbená díla. Pokračování by se měli v budoucnu dočkat akční Úžasňákovi a připravuje se také už čtvrtý díl Toy Story.

Coco diváky zavede do na první pohled temnějšího prostředí než například Úžasňákovi nebo Auta. Režisér Lee Unkrich (Toy Story 3) o něm mluví jako o milostném dopisu Mexiku. Že film bude vzdávat hold kultuře této země, je zřejmé už z trailerů a plakátů. Klíčová je pro něj mexická oslava památky zemřelých, čili Den mrtvých. Právě výtvarná stránka tohoto svátku (líčení, masky, kostlivci, lebky apod.) bude doprovázet podstatnou část snímku. I přesto se ale nebude jednat o žádné děsivé dílo. Jak je u Pixaru zvykem, Coco bude především rodinný film.

„Budu první, kdo vám řekne, že pár poznávacích výletů z nás neudělá experty na cokoliv,“ citoval Lee Unkricha magazín Vanity Fair. „Ale bylo by pro nás špatné, kdyby se tak nestalo. Věděl jsem od prvního dne, kdy nám John Lasseter (výkonný producent – poznámka autora) kývnul, že máme obrovskou zodpovědnost vyprávět tenhle příběh správně a nespadnout do klišé nebo stereotypu.“ Režisér posléze dodal, že se tvůrci nesnaží udělat vyloženě mexický film.

Podivuhodný zákaz hudby

I tak se ale na snímku podílejí výhradně herci latinskoamerického původu. „Od prvního dne pro nás bylo důležité, aby obsazení bylo čistě latinskoamerické,“ řekl Unkrich americkému týdeníku Entertainment Weekly. „Soustředili jsme se na to a skončili s fantastickým mixem lidí. Někteří jsou z Mexika a někteří z Los Angeles.“

V Coco uslyšíme například hlas herce Gaela Garcíi Bernala, který debutoval v roce 2000 ve snímku Amores perros. Hlavním hrdinou příběhu je chlapec Miguel, fanoušek mrtvého kytaristy Ernesta de la Cruze. Jeho snem je se také stát muzikantem, jenže v jeho rodině platí podivuhodný zákaz hudby. Když se Miguel vloupe do Ernestova mauzolea a dotkne se jeho kytary, ocitne se v Říši mrtvých a začne hlouběji poznávat historii své rodiny.