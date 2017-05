Ariana Grande je zpívající herečka a provokatérka

Kromě toho se představila například ve filmech Hurá na fotbal (2013) nebo Zoolander No. 2 (2016). Přijala rovněž některé divadelní role.

Debutové album Yours Truly uvedla na trh v roce 2013 a dostala se s ním na vrchol žebříčku Billboard 200. Stejného úspěchu dosáhla také s druhou studiovou deskou My Everything (2014), kterou nominovali na cenu Grammy. S albem Dangerous Woman zase poprvé pokořila žebříček UK Chart.

Její hudební klipy i koncerty jsou plné sexuální vyzývavosti a provokace. I díky tomu je na současné americké hudební scéně nesmírně populární, byť současně musí čelit odsudkům za to, že je příliš prvoplánová.

Na přelomu let 2012 a 2013 chodila s australským youtuberem Jaiem Brooksem. V roce 2013 měla poměr se členem kapely The Wanted Nathanem Sykesem. V květnu 2014 se dala opět dohromady s Jaiem Brooksem, ale po třech měsících vztah skončil. V říjnu 2014 sdělila, že chodí s raperem Big Seanem. Aktuálně je jejím přítelem jiný rapper Make Miller.