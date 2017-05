„Maminka by si tohoto ocenění určitě moc vážila, protože ona byla velká ostravská patriotka. Byla Ostravačka každým coulem. Já vždycky říkám, že Ostravák je takový, že každého pošle na dvě doby. Mamka byla přesně taková, ona se s nikým nepárala, vždy řekla každému na rovinu, co si o něm myslí. Nikdy si nehrála na žádnou hvězdu,“ řekl zpěvaččin syn Adam Pavlík po ocenění novinářům.

Dodal, že on sám chystá na příští rok pro maminku ještě jeden projekt. „Je to ještě v plenkách, ale hrozně rád bych udělal vzpomínkový koncert, na kterém by vystoupili ti nejbližší, co mamku měli rádi. Zazpívali by její písničky. Byl by to takový její poslední koncert. Určitě se odehraje v Ostravě, na kterou byla tak hrdá. Zatím ale ještě konkrétní místo nemáme potvrzené,“ uvedl Pavlík, který na vedení města Ostravy apeloval, aby lidé, kteří město proslaví, dostávali ocenění ještě za svého života a ne posmrtně.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) předal ve středu na zastupitelstvu Cenu města Ostravy synovi zpěvačky Věry Špinarové Adamu Pavlíkovi.

„Mělo by to tak být, ale prostě se to někdy nestihne,“ podotkl ostravský primátor. Kromě Špinarové obdrželi Cenu města Ostravy například ještě zpěvačka Marie Rottrová či operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová. Ostrava toto ocenění uděluje od roku 1996 za mimořádný přínos městu v různých oborech.

Věra Špinarová vydala celkem 13 desek. Navždy zůstane spjatá s ostravskou hudební scénou. Posluchačům se vryla do srdcí například skladbami Jednoho dne se vrátíš, Bílá jawa 250 či Raketou na Mars. Při veřejném rozloučení, které se odehrálo 1. dubna na hřbitově ve Slezské Ostravě, se s ní přišlo rozloučit několik desítek tisíc fanoušků.