„Celý křest jsme chystali asi tři čtvrtě roku. Nápad na něj přišel už v době, kdy jsme album nahrávali. Věděli jsme, že budeme mít vesmírný booklet i vesmírné oblečení, a rozhodli jsme se tento koncept dotáhnout až ke křtu v planetáriu,“ řekl Novinkám.cz zpěvák Petr Harazin.

„Původně jsme ho chtěli pokřtít ve třech planetáriích, v Praze, Brně a Ostravě. Když jsme ale přišli do toho ostravského, řekli nám jeho zaměstnanci, že každé z těch planetárií má jiný systém projekcí a pokud bychom chtěli jít do všech, museli bychom připravit tři samostatné koncerty. A tak jsme se rozhodli pozvat fanoušky na křest do Ostravy, a skončilo to čtyřmi vyprodanými vystoupeními,“ dodal.

V závěru koncertu zasypaly kapelu i diváky konfety.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Nebe odstartovalo to první v sobotu krátce po sedmnácté hodině. V sále se setmělo, kapela nastoupila na malé pódium i do prostoru pod ně a začala hrát písničky ze svého v pořadí třetího, nedávno vydaného alba. Ve srovnání s těmi staršími jsou členitější, aranžérsky propracovanější a textově hloubavější. Proto příliš nevadilo, že fanoušci v sále s kapacitou asi sto míst seděli. Když však měli chuť, postavili se a tančili, v závěru pak skupině opakovaně tleskali ve stoje.

Během celého vystoupení byly nad jejich hlavami v půlkulatém stropu sálu promítány projekce. Některé připravili zaměstnanci Planetária Ostrava, ty se týkaly především vesmírných témat, podklady k dalším dodala skupina Nebe, přičemž došlo i na některé její videoklipy.

Nebe s robotem Angie, kmotrou alba.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Koncert se odehrával v pološeru. Za zpěvákem Harazinem svítil motiv z obalu alba Souřadnice, pozornost poutaly především projekce. Zněly písně z nové desky i některé z alb předešlých.

Samotný křest ale proběhl v sále o patro níž, kam kapela po skončení hodinu a půl trvajícího setu diváky pozvala. Čekala tam na ně Angie, robot ženského pohlaví, která se stala kmotrou desky. Při faktickém aktu křtu asistovala dívka z publika, neboť pokud by kapky šampaňského, kterým se nahrávka polévala, Angie zkropily, došlo by k zásadní újmě v jejím fungování.

Atmosféra koncertu skupiny Nebe.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Křest nicméně proběhl bez problémů a korunoval akci, která měla nápad, byla působivá a přivedla hudební fanoušky do neobvyklého prostředí. V neposlední řadě napověděla, že písním z novinky koncertní provedení sluší.