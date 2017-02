Bába z ledu

Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana měnit svůj stereotypní život, který se dosud točil výhradně kolem synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, na tradičních víkendových obědech v rodinné vile vyplouvá na povrch, že každý má nějaké tajemství.

Bába z ledu, ČR 2017, tragikomedie, 106 min., režie: Bohdan Sláma, hrají: Zuzana Krónerová, Pavel Nový, Marek Daniel, Václav Neužil, Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová a další.

Moonlight

Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Film zachycuje témata přátelství a sexuální identity od dětství až po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské životy.

Moonlight, USA 2016, drama, 111 min., režie: Barry Jenkins, hrají: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Alex R. Hibbert a další

Pes ro(c)ku

Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a připravuje se na hlídače veselé a dovádivé ovečky před skupinou náramně mlsných vlků. Moc mu to nevoní a, upřímně, ani trochu mu to nejde. A pak najednou doslova z nebe spadne na zem rádio, Bodi uslyší píseň hvězdného Kryštofa Kočkostára a zamiluje se do hudby.

Pes ro(c)ku , USA/ Čína, animovaný, 80 min., režie: Ash Brannon, v českém znění: Ondřej Brzobohatý, Tereza Kerndlová, Laďa Kerndl, Ondřej Hejma a další.

I dva jsou rodina

Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře dokud ho nenavštíví povědomá dívka a neoznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu nezbývá nic jiného než se stát milujícím a hodně netradičním tátou.

I dva jsou rodina, Francie/Velká Británie 2016, komedie, 118 min., režie: Hugo Gélin, hrají: Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colstonová a další.

John Wick 2

V pokračování úspěšného akčního thrilleru z roku 2014 přinutí legendárního Johna Wicka k návratu ze zabijáckého důchodu jeho bývalý spolupracovník, který se pomocí intrik snaží převzít kontrolu nad tajemným mezinárodním sdružením nájemných zabijáků. Krevní přísaha Johna zavazuje, aby mu pomohl, a tak se vypraví do Říma...

John Wick 2, USA 2017, akční, 122 min., režie: Chad Stahelski, hrají: Keanu Reeves, Comon, Bridget Moynahanová a další.

Spojené státy lásky

Začátek 90. let přinesl do Polska euforii ze svobody, ale také nejistotu ohledně budoucnosti. Čtyři zdánlivě šťastné ženy různého věku se rozhodují, že je čas změnit své životy, bojovat za štěstí a splnit si své touhy.

Spojené státy lásky, Polsko/Švédsko 2016, drama, 104 min., režie: Tomasz Wasilewski, hrají: Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolakova a další.

Sámská krev

Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská dívka, která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých let minulého století a ponižujícím vyšetřením na internátní škole, začne snít o novém životě. K jeho dosažení je ale nutné stát se někým jiným a zpřetrhat všechny svazky s rodinou i svou rodnou kulturou.

Sámská krev, Švédsko/Norsko/Dánsko 2016, drama, 110 min., režie: Amanda Kernellová, hrají: Hanna Alströmová, Andres Berg, Mia Sparroková a další.

Lion

Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze až do Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. Po strastiplné a nebezpečné cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje ho manželský pár z Austrálie. O pětadvacet let později se vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii.

Lion, Austrálie/USA/VB 2016, drama, 118 min., režie: Garth Davis, hrají: Sunny Pawar, Priyanka Bose, Nicole Kidmanová, Dev Patel a další.