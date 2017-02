Pokud jsou, pak budiž řečeno, že účastníky festivalu tato opatření nikterak neobtěžují a že vskutku letmá nahlédnutí do tašek při vstupu do tiskového centra v hotelu Hyatt se například s již dlouholetým detailním prohlížením návštěvníků kin a festivalového paláce v Cannes, kam lahvička s vodou ani smrtonosná žvýkačka neproklouzne, nedají ani srovnat.

Na plátnech kin i ve vyjádření hostů je však současná společensko-politická situace ve světě opravdu velmi patrná. Britové se vyjadřují k brexitu. Režisér Trainspottingu Danny Boyle například řekl: „Točili jsme v době, kdy se to stalo, a byli jsme šokováni o to víc, že jsme pracovali ve Skotsku, kde drtivá většina lidí hlasovala pro setrvání v Evropě.“

Američané i jiní se zase vyjadřují k Donaldu Trumpovi. Například Richard Gere řekl: „Nejstrašnější je, že Donald Trump spojil dvě slova: uprchlíci a terorismus.“ Režisér Raoul Peck, laureát mnoha cen včetně momentální oscarové nominace za dokument I Am Not Your Negro, který v Berlíně mimo soutěž představil svůj snímek Mladý Karel Marx, dokonce tvrdí, že marxismus může mít ve světě znovu vliv. „Někdo jako Trump vyvolá odpor a my nevíme, jakou formu ten odpor bude mít. Různé skupiny budou reagovat a bojovat odlišně, ale velká otázka je, zda se jim podaří se spojit. Myslím, že možné to je,“ řekl.

Belgická herečka Cecile de France, která hraje v zahajovacím filmu Berlinale Django o slavném jazzovém hudebníkovi, zase ocenila dosavadní situaci v Evropě. „Naštěstí žijeme v zemích, přinejmenším ve Francii a v Německu, které jsou svobodné a kde umělci mohou své myšlenky a pocity vyjadřovat volně,“ konstatovala.

Naopak polské duo spisovatelky Olgy Tokarczukové a režisérky Agnieszky Hollandové věnovalo nejen film Přes kosti mrtvých, ale prakticky celou tiskovou konferenci zoufalému stavu v polské legislativě, která upřednostňuje silnější před slabšími, když trestuhodně ve jménu peněz zanedbává přírodu a ženy staví do stále podřadnější role.

Nicméně ne jen politikou živ je člověk, a tak se v kinech řeší i rodinné a obecně mezilidské vztahy, a určitě není náhoda, že zatím největší ohlas měla brilantní britská komedie The Party (Večírek) anglické režisérky Sally Potterové, nositelky Evropské filmové ceny za nejlepší mladý film – snímek Orlando z roku 2009.

Černobílý snímek – Potterová to komentuje tím, že černobílá je emocionálně barevnější – přivádí na scénu skupinu přátel ženy, která dosáhla vrcholu v politické kariéře. Oslava však nabere nečekaný obrat, když její muž Billy šokuje ostatní dvěma odhaleními – o svém zdravotním stavu a o lásce. Na povrch pak vystupují nejen mnohá skrytá tajemství, ale také postoje přítomných především k lásce, přátelství, sexualitě, rodičovství.

Suchý britský humor vévodí naprosto přesným dialogům, které navíc pronášejí špičkoví herci jako Kristin Scott Thomasová, Patricia Clarksonová, Timothy Spall, Bruno Ganz a také miláček žen a dívek Cillian Murphy. Radost na takový film pohledět.