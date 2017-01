Film by měl zachytit poslední roky Michaela Jacksona tak, jak je viděli jeho bodyguardi Bill Whitfield a Javon Beard. Zatímco v Urban Myths hrál zpěváka britský herec Joseph Fiennes, jehož obsazení vyvolalo poprask, tentokrát by to měl být umělec jménem Navi, který se živí jako Jacksonův imitátor.

Jacksonova dcera Paris zatím proti novému filmu a obsazení Naviho neprotestovala. V případě Urban Myths však nešlo jen o její názor. Mnoha lidem vadilo, že Jacksona hraje bílý herec, a proti televizní sérii zorganizovali petici.

Imitátor Navi

FOTO: kingofpop.co.uk

Whitfield a Beard vydali v roce 2014 knížku Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days o tom, jak s ním po roce 2005 putovali od města k městu až do jeho smrti. Kniha posloužila jako základ pro projekt televize Lifetime, která se na životy slavných specializuje, a točila mimo jiné o Whitney Houstonové, což vyvolalo v roce 2015 značný odpor její rodiny. Rodina se podivila nad tím, že se jich nikdo na nic neptal, a matka zpěvačky žádala, aby se film netočil. „Kanál Lifetime je znám tím, že točí špatné filmy o zesnulých celebritách, připravte se na nejhorší,“ vzkázala tehdy zpěvaččina švagrová Pat.

Společnost Warner Bros. chystá podle serveru RollingStone konkurenční televizní sérii o posledních dnech Michaela Jacksona založenou na knize Tavise Smileyho Before You Judge Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson’s Last Days. Režie se má ujmout režisérka Dianne Houstonová.