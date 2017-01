Další slovenské interprety, včetně již avizovaného Paľa Habery a Teamu, nově na festivalu v programu aktuálně doplňují košičtí No Name. Z českých kapel pořadatelé ohlašují vystoupení Lenny, Michala Hrůzy a kapel Jelen a Wohnout.

Jubilejní 25. ročník festivalu Benátská! se odehraje od 27. do 30. července ve sportovním areálu v libereckém Vesci. Organizátoři navíc prodloužili výhodnou předvánoční cenu vstupenek až do 20. ledna.

„Pětadvacátý ročník je bilancující i návratem ke kořenům. I proto bude Večírek pro nedočkavé slovenský. Byl to totiž v historii festivalu nejúspěšnější večírek a byla by škoda jej nezopakovat. Vašo Patejdl, Peter Nagy i Horkýže slíže navíc vezou program svých největších hitů,“ říká ředitel Benátské! Pavel Mikez.

„Benátská! je pro nás speciální záležitost. Je to fesťák, na kterém jsme si prošli všemi úrovněmi, od našich začátků, kdy jsme hráli pro pár stovek ve stanu, až po hraní na hlavním pódiu. I proto se na akci vracíme pokaždé s novým programem,“ tvrdí zpěvák No Name Igor Timko.