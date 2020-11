Známého bodla tak, že zemřel. Byl na ní prý sprostý

Po nějaké době popíjející partu rozehnala policie. Boháčová se se známými odebrala nedaleko a v pití pokračovala. V tom k nim přišel její o rok mladší známý. „Znali jsme se patnáct let, byli jsme bezdomovci na ulici. Byl to zlý, agresivní člověk, vícekrát jsem viděla, jak napadá lidi kolem sebe, jak slovně i fyzicky. Napadl i mě, vícekrát,“ popsala jeho charakter a vzájemný vztah Boháčová.

Následovala hádka, kdy ji muž častoval hrubými slovními urážkami. „Pak se stalo to, že jsem si vzpomněla na nůž v tašce, kterej jsem si koupila ten den ráno na krájení potravin. Ale myslím si, že sama od sebe bych to neudělala. Musel mě vyprovokovat nebo nějak ublížit, ale to už si nepamatuju. Pak ke mně přistoupil a já ho tím nožem bodla. Pak si pamatuju, že jsem ten nůž odhodila do trávy,“ uvedla žena k incidentu a dodala, že pak už si jen vybaví, že se probudila na kriminálce, kde jí řekli, co se stalo.