Zlynčovaní sousedé na Klatovsku se psychicky zhroutili, útočníkům hrozí až 12 let

„Byli jsme upozorněni na zpřísnění právní kvalifikace,“ potvrdil Právu advokát jednoho z obviněných. Ti tehdy v noci vytáhli Václava B. z domu a před zraky partnerky ho ztloukli na ulici. Vše se odehrálo kolem druhé hodiny. Majitele domku na návsi vyděsilo bouchání na dveře a okna uprostřed noci. Rány ještě doprovázel křik: „Vylez, ty hajzle!“

Když 42letý muž otevřel, popadlo ho několik chlapů a vytáhli ho ven. Tam ho srazili na zem a téměř půl hodiny doslova lynčovali, než se jeho přítelkyni podařilo přivolat policii. Zbitého muže odvezla záchranka do nemocnice.

Motivem byla odplata za to, že napadený muž několik týdnů před tím nafackoval 12letému chlapci, který je synem hlavního aktéra trestné výpravy.

„Něco takového už nechci v životě zažít. Je to pro mě naprosto nepochopitelné. Nejhorší byla ta bezmoc, stála jsem a koukala na to, jak mého blízkého člověka kopají do hlavy a šlapou po něm,“ řekla Právu už dříve přítelkyně napadaného muže.

Nejděsivější pro ni bylo, když jeden z agresorů držel partnerovi pod krkem motorovou pilu a řval, že ho zabije. „Do toho jej ostatní povzbuzovali, ať mu ještě pořádně naloží. Byla jsem strachy na pokraji zhroucení, a přitom nemohla vůbec nic dělat. Naštěstí se mi podařilo dostat k telefonu a zavolat pomoc,“ dodala.

Chtěl půl milionu

Když zaslechla rány na dveře, tušila, že bude malér. „Už jak nadávali, tak jsem se hrozně bála. Přítel má ale pro strach uděláno a otevřel. V tu chvíli ho tři chlápci čapli a vytáhli ven. Tam s ním flákli na silnici a odtáhli ho kus dál od domu, kde se do něho pustili hlava nehlava. Nemohl se vůbec bránit, jen je prosil, aby mi neubližovali,“ popisovala žena dramatické okamžiky.

Podle jejích slov se pak hlavní útočník vrátil do domu a začal ji mlátit a škrtit. „Řval na mě, co jsme si to dovolili, a chtěl po nás, abychom změnili výpověď na policii ohledně okolností, za kterých přítel vlepil jeho synovi pár facek. Chtěl po mně půl milionu výměnou za to, že nám dá pokoj,“ pokračovala žena.