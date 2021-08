Žena z ministerské organizace financovala nákup léků k výrobě drog, dostala podmínku

Tvrdila, že zpočátku se neptala, na co Levý peníze potřebuje. „Později jsem zjistila, co za ně nakupuje a proč. Brala jsem to jen jako pomoc příteli. Věděla jsem, že je to špatně, ale bylo mi ho líto. Měla jsem ho ráda a věřila jsem, že se změní a najde si práci. Prostě jsem se s ním nedokázala rozejít,“ stojí dále v její výpovědi z přípravného řízení.