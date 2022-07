Žena tajila těhotenství, novorozeně podle obžaloby udusila a nacpala do květináče

Žena podle obžaloby své těhotenství, o kterém podle svých slov věděla od loňského dubna, před okolím tajila, maskovala ho volným oblečením, nárůst váhy vysvětlovala zdravotními problémy. Obecně těhotenství prý ale neřešila, více řešila nevěru svého partnera.

S ním je patnáct let, mají spolu dvě děti. Vzhledem k tomu, že spolu pracovali ve stejné restauraci, stejně jako žena, s níž byl muž obžalované nevěrný, bylo to pro ni frustrující. „Bylo to hodně bolestivé, koukat se na ně dva, měla jsem nevěru v přímém přenosu,“ komentovala to u soudu žena.

Tři dny před Štědrým dnem šla ještě do práce (pracovala jako servírka ve stejné restauraci jako její partner, který tam vařil). Po několika hodinách jí ale začaly už pravidelné kontrakce, a tak šla domů. Tam byly obě její děti, takže žena podvědomě zamířila do sklepní kóje.

Podle obžaloby tam porodila a po odtržení pupeční šňůry dítě zabalila do deky tak, že nemohlo dýchat, a vměstnala ho do květináče se zeminou. Prý se bála, že by mohl přijít její partner, tak chtěla tělíčko schovat. Podle svých vzpomínek tělíčko v květináči zeminou i zakryla. Dítě podle pitvy zemřelo na udušení a nevhodnou polohu těla, mělo zmačkaná žebra i obratle.

„Jediné, co si pamatuju, je to, že jsem během porodu na několik vteřin omdlela. Když jsem porodila, zjistila jsem, že je to chlapeček. Moc neplakal. Zabalila jsem ho do deky,“ popisovala u soudu žena. „Co pak následovalo, si moc nepamatuju. Byl tam nějaký květináč, a tak jsem ho tam položila. Po tom, co jsem dítě zabalila do deky, mám výpadky paměti,“ doplnila.

Po porodu se šla žena do bytu umýt a porodila tam placentu. Následně se vrátila pro tělíčko, které dala do tašky a schovala v ložnici za skříň.

Druhý den ráno vstala a šla normálně do práce. „Nic jsem si neuvědomovala, nad ničím jsem nepřemýšlela, fungovala jsem jako robot,“ uvedla u soudu.

Když na Štědrý den přišel partner domů, všiml si, že už obžalovaná nemá takové břicho. Žena se mu nakonec ke všemu přiznala. „Všechno se mi to začalo vracet,“ řekla soudu. Další den přišla i s tělíčkem na policii, kde se rovněž přiznala.

Žena také uvedla, že už v minulosti, před několika lety, nechtěně otěhotněla. Ani tehdy nikomu o těhotenství neřekla. Její partner jí během porodu zavolal sanitku, dítě však nechali k adopci.