Žena slibovala čaje na hubnutí. Když lidé zaplatili, už se neozvala

Kriminalisté ženu obvinili ze spáchání trestného činu podvodu. V případě odsouzení ji hrozí až na pět let vězení. „Obviněná má v rejstříku trestů šest záznamů, pro obdobnou trestnou činnost byla již třikrát odsouzena, a to v letech 2017, 2018 i 2019. Do výkonu trestu by měla nastoupit v následujících dnech,“ dodala policejní mluvčí.