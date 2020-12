Žena na Zábřežsku terorizovala manžela, policie ji vykázala z domu

Na deset dnů byla vykázána ze společné domácnosti šestapadesátiletá žena z obce na Zábřežsku za to, že v opilosti „terorizovala“ svého o sedmnáct let staršího manžela. Hrozí jí za to navíc i pokuta ve výši až 20 tisíc korun. Právu to řekl policejní mluvčí František Kořínek.