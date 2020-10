Žena křivě obvinila manžela z bizarních praktik s dětmi, soud s ní neměl slitování

Případ, na který jako první upozornilo Právo, se táhne už několik let. Nejprve to vypadalo, že otec dvou dětí může dostat až dvanáct let za znásilnění a další trestné činy. Žena totiž po rozpadu manželství přispěchala na sociálku a policii s tím, že otec se měl k dětem nevhodně chovat.