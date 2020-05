Ze msty utopila šestiletého syna, soud jí zvýšil trest na 25 let

„V daném případě se jedná o vraždu dítěte mladšího patnácti let a vraždu ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky,“ uvedl soudce Jiří Lněnička. „Oba tyto znaky byly naplněny opravu vrchovatou měrou,“ odůvodnil uložení výjimečného, pětadvacetiletého trestu.

„Něco podobného se před tímto senátem ještě neřešilo. Jedná se o věc, která je vysoce společensky nebezpečná,“ dodal soudce.

Soud tak vyhověl odvolání státního zastupitelství, podle kterého byl dvacetiletý trest příliš mírný.

„Myslíme si, že jsou zde splněny podmínky pro to, aby byl ukládán trest v sazbě od dvaceti do třiceti let, jako trest výjimečný,“ uvedla státní zástupkyně Kateřina Boudová s tím, že šlo o zákeřný čin vůči nejbližší osobě. Přiměřený trest by byl podle státního zastupitelství pětadvacet let vězení.

Obhájce ženy, která požádala o projednání ve své nepřítomnosti, Stanislav Vytejček naopak nesouhlasil s tvrzením krajského soudu, že by žena vraždila s rozmyslem a trval na tom, že žena jednala ve zkratu. Podle Vytejčka se žena bála, že by syn mohl být vystaven údajnému psychickému teroru ze strany otce. „Byl to emočně vyprovokovaný čin obžalované,“ prohlásil Vytejček a žádal soud o mírnější trest.

Žena zavraždila syna loni v létě v domku v chatové oblasti na Benešovsku. Při koupání mu držela hlavu pod vodou tak dlouho, dokud se neutopil. Potom se pokusila podřezat si žíly, ale neuspěla. Zavolala tak záchranku, ta ale už chlapečkovi nepomohla.

U soudu žena tvrdila, že dítě neutopila úmyslně, šlo prý z její strany o zkratkovité jednání. „Zkratkovitě jsem viděla, že je ve vaně, tak jsem mu ponořila hlavu pod vodu, pak přestal dýchat,“ uvedla v únoru u Krajského soudu v Praze žena.

Vemu ti to nejcennější obžalovaná v dopise exmanželovi

O tom, že šlo o zkrat, ale soudy nepřesvědčila. Hovořily proti ní důkazy, jako posudky soudních znalců a zejména dopisy, které našla policie na místě činu. Jeden z nich byl určen pro jejího bývalého manžela, kterému mimo jiné psala: „Díky tobě vše skončí, vemu ti to nejcennější.“

Další z nich byl zas adresován jejímu známému. V něm žena psala: „Už prostě nemůžu dál, nemůžu. Syna tady nenechám. Držel mě nad vodou.“

Soud tak měl poměrně jasno, že žena vraždila s rozmyslem a ze msty k svému exmanželovi.

V inkriminovaný den měl proběhnout soud, který by rozhodoval o péči o dítě. Podle obžalované chtěl otec syna do výlučné péče. Podle státní zástupkyně svým činem chtěla žena právě zabránit tomu, aby ho muž do výlučné péče dostal.

U hlavního líčení obžalovaná tvrdila, že byla psychicky na dně. Musela prý snášet ze strany exmanžela dlouhodobý tlak. Bývalý partner jí prý vyhrožoval sociálkou, že ji zničí, nadával jí, podával na ni trestní oznámení. Do toho má žena milionové dluhy, pět exekucí a snažila se živit brigádně. A svou neutěšenou situaci sváděla na bývalého manžela.

Podle soudu si ale za ni mohla spíše sama, když dlouhodobě nepracovala a nijak aktivně životní situaci neřešila.