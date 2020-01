Zdrogovaný taxikář při honičce boural a zabil zákazníka, soud mu zpřísnil trest

Obě vozidla poté jela vedle sebe asi dva kilometry rychlostí více než 120 km/h. Při průjezdu zatáčkou těsně před Domažlicemi dostal Martínek smyk, přejel do protisměru a v silničním příkopu narazil do sloupu telefonního vedení.

Popřel, že by schválně zrychloval a bránil druhému taxíku v předjetí. „Cítil jsem se ohrožen. Měl jsem pocit, jako by se na mě to auto tlačilo a já musel uhýbat do strany,“ prohlásil Martínek