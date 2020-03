Zdrogovaný řidič, který najel do lidí v podchodu, si odsedí 15 let

Osmkrát trestanému recidivistovi hrozilo až 25 let. Původně byl odsouzen za šestinásobný pokus o vraždu, ve dvou případech se jednalo o pokus o vraždu úřední osoby.

Za přejetí muže v podchodu a několik dalších pokusů o vraždu dostal narkoman 15 let

„V případě najetí do dvou a více lidí včetně dítěte mladšího patnácti let jsme se ztotožnili s krajským soudem a uznali obžalovaného vinným z pokusu vraždy s rozmyslem. Co se týká útoku na zasahující policisty, podle našeho názoru nebylo úmyslem obžalovaného je usmrtit. Proto jsme tento delikt překvalifikovali z pokusu vraždy na násilí proti úřední osobě se zbraní,“ vysvětlil Právu mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. Původní patnáctiletý trest soudci považují přesto za přiměřený, a proto ho potvrdili.