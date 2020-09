Zavražděný pár skončil v přehradě. Já zabil jen jeho a v sebeobraně, tvrdil u soudu mladík

Fialovi hrozí za vraždy až dvacet let vězení nebo výjimečný trest, jeho údajnému komplicovi Jiřímu Nehybovi (25) za pokus o podvod desetileté vězení.

Údajně se proto dohodli s partnerem této ženy, že od něj za 200 tisíc odkoupí firmu, s níž měla majitelka vily uzavřenou smlouvu o užívání nemovitosti. Ze smlouvy pak Fiala s Nehybou podle spisu vyňali poslední stránku mj. s podpisy a ověřovacími doložkami a tu vložili do kupní smlouvy, podle které žena vilu prodala Fialou odkoupené společnosti za 2,5 milionu.

Aby zabránil prozrazení podvodu, vylákal podle státní zástupkyně Fiala počátkem loňského června pár ke schůzce poblíž Lokte u Benešova, odkud s nimi odjel k nedaleké chatě, kterou si den předtím pronajal. Tam postarší pár podle spisu zavraždil a následně obě těla hodil z mostu do vodní nádrže Švihov na řece Želivce.

Fiala se před soudem částečně přiznal. Připustil, že se s partnerským párem setkal poblíž nádrže, kde chtěl dotáhnout obchod do konce. Během schůzky se ale podle jeho slov pár dostal do hádky. „Začali se spolu hádat, vyčítali si věci ze života a minulosti,“ uvedl Fiala. Šel prý proto raději ven.

„Ozvaly se zvuky napadení,“ dodal. Když se vrátil do chaty ležela prý žena na podlaze bez známek života. „Poškozený blábolil něco, že spadla. Situace byla taková, že byla na místě mrtvá,“ shrnul Fiala. S mužem se pak údajně začali dohadovat, co dál. Nakonec se dohodli, že ženu hodí do přehrady s tím, že tím získají čas vymyslet další postup, a následně tak i učinili.