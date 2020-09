Zatmělo se mi před očima, řekl soudu po útoku sekyrou na pošťáka. Hrozí mu výjimečný trest

Obžalovaný u soudu řekl, že zásilku od začátku neplánoval zaplatit. „Rozhodl jsem se, že si objednám revolver, ale od začátku jsem ho nechtěl zaplatit. Proto jsem měl s sebou tu sekeru, abych pošťáka zastrašil a on mi ho dal. Ale jak jsem viděl, že je tam spolužák, tak se mi zatmělo před očima a ublížil jsem jim,“ vypověděl obžalovaný, který byl již předtím souzen za loupež a krádež.

Podle státního zástupce útok obžalovaný cíleně směroval na obličej a hlavu. „S ohledem na použitou zbraň a razanci útoku si musel být vědom toho, že dvojici může zabít. Že měl v úmyslu se jich zbavit, je zřejmé i z průběhu napadení. Doručovatele mlátil sekerou opakovaně i poté, co již měl balík ve své moci a muž ležel nehybně na zemi. Následně zaútočil na ženu, ačkoliv mu nijak nebránila v útěku se získaným balíkem,“ stojí v obžalobě.

„Už když přicházel k autu, věděl jsem, kdo to je. Řekl mi, že jde vyzvednout balík pro kamaráda. Sáhl jsem pro něj do auta, a když jsem se otočil, abych mu ho podal, byl napřažený se sekerou a praštil mě do hlavy,“ popsal již dříve napadený.