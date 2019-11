Zastavení stíhání Krause neovlivní zbytek kauzy MUS

Před pražským soudem se nadále hájí Antonio Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš a Oldřich Klimecký. Ti stejně jako Kraus už na začátku soudního procesu upozorňovali na to, že česká obžaloba je v podstatě kopií té švýcarské, a vedení procesu považovali za plýtvání veřejnými prostředky. Zároveň zmiňovali, že případný nástup do vězení v zemi pod Alpami bude mít za následek zastavení trestního stíhání v Česku.

„Pro nás to neznamená nic. Stíhání pana Krause bylo zastaveno, protože nastoupil trest. Kdyby to soud chtěl zastavit z důvodu, že jde o stejnou věc, tak je zastavené stíhání všech. Namítali jsme to na začátku, ale soud to neuznal,“ řekl Právu Koláčkův advokát Martin Korbař.