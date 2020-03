Zásah policie kvůli Modlitbě pro Martu před Zemanovým projevem byl nezákonný, rozhodl soud

„Soud po poměrně rozsáhlém dokazování dospěl k závěru, že žaloba je důvodná,“ uvedla soudkyně Ivanka Havlíková. „Soud neshledal, že by ten skutkový stav zakládal zákonný postup žalovaného, že by pro postup policie tak, jak se udál, svědčily zákonné podmínky,” dodala a poznamenala, že přestupková komise v Lipníku nad Bečvou případ odložila s tím, že z Henslovy strany nedošlo ani k přestupku.

Starosta Lipníku, kterého Hensl nechal předvolat jako svědka, na minulém jednání nicméně uvedl, že ho to při jeho projevu nijak nerušilo a měl za to, že jde o součást setkání. Ostatně podle radnice Lipníku se zvukař nedopustil ani přestupku.

Tajemnice městského úřadu Jitka Suchánková ve středu soudu řekla, že jí na tom nepřišlo nic zvláštního. „Nevěděla jsem, jestli to hraje od našeho zvukaře. Vydedukovala jsem, že si to asi domluvili lidé, kteří měli na starost pódium, a že je to oficiální píseň u příležitosti návštěvy pana prezidenta. Přišlo mi to jako normální tohle všechno,“ řekla Suchánková. „Vzhledem k tomu, že to je skoro jako naše národní hymna, tak si myslím, že to nemohlo nikoho urazit,“ dodala ještě.