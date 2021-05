Žárlivec, který se autem pokusil zabít ex a jejího kamaráda, stráví 16 let ve vězení

„Návrhy na doplnění dokazování nejsou důvodné,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Podle něj zhodnotil nalézací soud veškeré důkazy a závěry znaleckých expertiz správně.

Oswald loni v květnu najel pozpátku svým autem v minimálně šestatřicetikilometrové rychlosti do kamaráda své bývalé přítelkyně, čímž mu způsobil rozsáhlá zranění. Mířil původně i na svou ex, tu ale poškozený stihl odhodit do bezpečí.

Žena tak vyvázla jen se zlomenou nohou, Oswald ve finále jejího zraněného kamaráda ještě na zemi dvakrát praštil pěstí do obličeje takovou silou, až mu zlomil čelist. Oswald ovšem tvrdí, že muže na zemi oživoval.

„Tím ale zůstává nevysvětleno, jakým způsobem došlo k obličejovému zranění (tříštivé zlomenině čelisti) poškozeného,“ podotkl k tomu Zelenka a dodal, že Oswaldova obhajoba tak nemůže obstát.

„Mrzí mě, co se stalo. Byl to mžik, kdy jsem nějakým způsobem nereagoval, nechtěl jsem nikoho usmrtit. Naopak potom, co se stalo, jsem se snažil pana poškozeného probrat,“ prohlásil na závěr odvolacího jednání Oswald a dodal, že je celý případ ovlivněný policií v jeho neprospěch. Soudu prostřednictvím obhájce navrhoval lednový verdikt plzeňského krajského soudu zrušit a vrátit k novému projednání a doplnění důkazů.

Oswald se se ženou seznámil v lednu loňského roku. Po týdnu spolu začali bydlet, pak ale přišly hádky a žena se s ním rozešla, což Oswald nezvládl. Podle spisu ženu stalkoval doma i v práci, neustále jí telefonoval či psal textové zprávy a vyhrožoval jí, že ji zabije, pokud se k němu nevrátí. Celé to vyeskalovalo do květnového incidentu, kdy Oswald viděl, že jeho bývalá nasedá do auta se svým kamarádem, a sledoval je, dokud nezastavili.