Zanedbaný strom spadl a zabil řidiče. ŘSD o něm vědělo čtyři roky, teď je u soudu

„Zanedbali náležitou péči o tu zeleň, protože i to je jejich povinností podle zákona o pozemních komunikací. A v důsledku toho, že přestože to věděli, že ten konkrétní strom je ve špatném zdravotním stavu, tak došlo k té nehodě, pro kterou jsou v podstatě postaveni před soud,” řekla.

Bývalý ředitel ŘSD pro Liberecký kraj Josef Jeníček u soudu řekl, že nelze pokácet okamžitě strom, i když se ví o jeho špatném stavu. "Není to tak, že někdo může přijít a skácet. To, že je nebezpečí popsané v nějakém posudku, tak vás neopravňuje ke skácení tohoto stromu," řekl před soudem. Podle něj jde o dlouhodobý proces. "Předchozí léto se připravují podklady, co by se mělo kácet v následném období vegetačního klidu," uvedl. Řekl, že o kácení vždy rozhodoval orgán ochrany přírody a dendrologický průzkum byl jen jedním z pokladů pro rozhodnutí.