Žalobce žádá vrácení kauzy Studénka k okresnímu soudu

„Rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně považujeme za nezákonný a nepřezkoumatelný. Nevypořádal se se všemi skutečnostmi, které klademe obžalovaným za vinu. Navrhujeme proto vrácení případu zpátky k novojičínskému okresnímu soudu k dalšímu projednání,“ řekl Právu Šára s tím, že v obžalobě je přesně specifikováno, co je kladeno každému jednotlivému obžalovanému za vinu.

„Bohužel, ani v jednom ze dvou rozsudků novojičínského soudu není žádná zmínka o tom, jak se s tímto soud vypořádal. Je tam jen to, že nebyla zjištěna příčina pádu mostu, a proto byli obžalovaní zproštěni viny. S tím my ale nesouhlasíme,“ vysvětloval žalobce.

Obžalobě čelí především zaměstnanci stavebních firem, které se podílely na opravě silničního mostu, který spadl na koleje. Podle žalobce jsou ve spise důkazy o jejich vině. Dokazují to podle něj i tři znalecké posudky. „V tak tragickém případu by měly padnout tresty a to nepodmíněné,“ shrnul žalobce.